Сорокина: если усложнять жизнь русскому человеку, то он становится только крепче

Голкипер женской сборной России по хоккею Мария Сорокина поделилась эмоциями от победы над командой Швейцарии на Олимпийских играх 2022 года (5:2).



«У нас не было нормальной подготовки, поэтому можно было предположить, что в начале матча будем суетиться. Но я знала, что нам будет достаточно поиграть минут десять, почувствовать шайбочку, и тогда дело пойдёт. Мы смогли реализовать свои моменты, забить больше соперника. Уверенность в своих силах помогла нам сегодня победить. Несколько моих спасений в начале матча? Да бросьте, какие спасения. Всё лучшее ещё впереди! Мы ничего не загадываем, а отталкиваемся от текущей ситуации. У нас сегодня получилось победить, и мы этому безумно рады. Что было ключевым моментом? Наверное, гол Анны Шибановой. Женская психология помешала швейцаркам. Им было сложно от того, что они пропускали, что у них ничего не получается, а у нас — наоборот. Психология была на нашей стороне.



Комбинация с выводом шайбы на пятак при выходе на пустые ворота? Это полнейшая импровизация. Такое не наигрывается. Это лишь результат давних взаимодействий и сыгранности. Что касается грядущего матча с американками, то ничего страшного не произойдёт, если нам будет трудно.



Как переживаю напряжение из-за постоянных тестов и запретов? Если усложнять жизнь русскому человеку, то он от этого становится только крепче. С нами нельзя ласково. Лишь при жёстких условиях в нас рождается сила и воля. Ничего страшного, сдюжим. Мужская сборная чувствует себя свободнее? У них своя политика, у нас — своя. Мы придерживаемся своих условий, бережем себя, чтобы сохранить шансы на медали», — передаёт слова Сорокиной корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.