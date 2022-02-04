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Сорокина: если усложнять жизнь русскому человеку, то он становится только крепче

Сорокина: если усложнять жизнь русскому человеку, то он становится только крепче
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Голкипер женской сборной России по хоккею Мария Сорокина поделилась эмоциями от победы над командой Швейцарии на Олимпийских играх 2022 года (5:2).

«У нас не было нормальной подготовки, поэтому можно было предположить, что в начале матча будем суетиться. Но я знала, что нам будет достаточно поиграть минут десять, почувствовать шайбочку, и тогда дело пойдёт. Мы смогли реализовать свои моменты, забить больше соперника. Уверенность в своих силах помогла нам сегодня победить. Несколько моих спасений в начале матча? Да бросьте, какие спасения. Всё лучшее ещё впереди! Мы ничего не загадываем, а отталкиваемся от текущей ситуации. У нас сегодня получилось победить, и мы этому безумно рады. Что было ключевым моментом? Наверное, гол Анны Шибановой. Женская психология помешала швейцаркам. Им было сложно от того, что они пропускали, что у них ничего не получается, а у нас — наоборот. Психология была на нашей стороне.

Комбинация с выводом шайбы на пятак при выходе на пустые ворота? Это полнейшая импровизация. Такое не наигрывается. Это лишь результат давних взаимодействий и сыгранности. Что касается грядущего матча с американками, то ничего страшного не произойдёт, если нам будет трудно.

Как переживаю напряжение из-за постоянных тестов и запретов? Если усложнять жизнь русскому человеку, то он от этого становится только крепче. С нами нельзя ласково. Лишь при жёстких условиях в нас рождается сила и воля. Ничего страшного, сдюжим. Мужская сборная чувствует себя свободнее? У них своя политика, у нас — своя. Мы придерживаемся своих условий, бережем себя, чтобы сохранить шансы на медали», — передаёт слова Сорокиной корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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