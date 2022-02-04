Кузьменко и Шугаев сдали отрицательные ковид-тесты и присоединятся к тренировкам сборной

Нападающий Андрей Кузьменко и голкипер Дмитрий Шугаев, находящиеся в списке запасных сборной России по хоккею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), сдали отрицательные ковид-тесты.



«Андрей Кузьменко (н) и Дмитрий Шугаев (в) вторично сдали отрицательные тесты на коронавирус. Игроки примут участие в завтрашней тренировке команды», — сообщает твиттер-аккаунт Федерации хоккея России (ФХР).



Ранее отрицательные тесты сдали тренер российской команды Сергей Фёдоров и защитник Никита Нестеров, находившиеся на карантине.



Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир стартует в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Начало — в 11:40 по московскому времени.

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