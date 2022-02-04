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Жамнов – о пяти голах Кузьменко в двух двусторонних матчах: это ничего не значит

Жамнов – о пяти голах Кузьменко в двух двусторонних матчах: это ничего не значит
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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал игру нападающего Андрея Кузьменко.

«Может, мы поэтому Кузьменко и не ставим, чтобы он был самым обсуждаемым? И вам будет о чём писать.

Когда есть такие вбросы про то, он играет плохо без шайбы в зоне атаки – сделайте переадресацию тому изданию, которое этот вброс сделало. Узнайте у них, откуда такая информация. Мы никакой информации не давали по этому поводу. У нас есть рабочие моменты. Работаем, тренируемся, отрабатываем тактические упражнения. Кузьменко у нас в обойме, у нас ещё есть время для дозаявки.

Ему что не хватает? У него был сомнительный тест, сейчас отрицательный. Сейчас всё должно хватить.

То, что Кузьменко забил пять голов в двух двусторонних матчах – ничего не значит. Он играл с Карнауховым и Воронковым», – цитирует Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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