Андрей Василевский для своего участия в Матче звёзд НХЛ выбрал хит рок-группы Led Zeppelin

Журналист The Athletic Шон Шапиро на своей странице в «Твиттере» опубликовал список песен, которые выбрали хоккеисты для собственного участия в «Мастер-шоу» в рамках Матча звёзд НХЛ.

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский для конкурса вратарей на серию сейвов под названием Dunkin' NHL Save Streak выбрал хит легендарной рок-группы Led Zeppelin — Whole Lotta Love. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, который примет участие в соревновании на скорость (Verizon NHL Fastest Skater), остановил своё внимание на песне рэпера Masked Wolf — Astronaut in the ocean.

Отметим, что в список не попал российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, который поучаствует в конкурсе на самый красивый буллит (adidas NHL Breakaway Challenge). Это значит, что нападающий не выбрал песни.