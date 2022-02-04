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Андрей Василевский для своего участия в Матче звёзд НХЛ выбрал хит рок-группы Led Zeppelin

Андрей Василевский для своего участия в Матче звёзд НХЛ выбрал хит рок-группы Led Zeppelin
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Журналист The Athletic Шон Шапиро на своей странице в «Твиттере» опубликовал список песен, которые выбрали хоккеисты для собственного участия в «Мастер-шоу» в рамках Матча звёзд НХЛ.

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский для конкурса вратарей на серию сейвов под названием Dunkin' NHL Save Streak выбрал хит легендарной рок-группы Led Zeppelin — Whole Lotta Love. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, который примет участие в соревновании на скорость (Verizon NHL Fastest Skater), остановил своё внимание на песне рэпера Masked Wolf — Astronaut in the ocean.

Отметим, что в список не попал российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, который поучаствует в конкурсе на самый красивый буллит (adidas NHL Breakaway Challenge). Это значит, что нападающий не выбрал песни.

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