Евгений Кузнецов занял последнее место в забеге на скорость в Матче звёзд НХЛ

На Матче звёзд Национальной хоккейной лиги прошли соревнования на скорость. Победителем стал нападающий «Сент-Луиса» Джордан Кайру, который прошёл круг за 13,55 секунд.

Второе место занял Адриан Кемпе из «Лос-Анджелес Кингз». Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов занял последнее место. Его время за круг составило 14,5 секунд.

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1. Джордан Кайру, «Сент-Луис Блюз» — 13,550

2. Адриан Кемпе, «Лос-Анджелес Кингз» — 13,585

3. Крис Крайдер, «Нью-Йорк Рейнджерс» — 13,664

4. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз» — 13,690

5. Кейл Макар, «Колорадо Эвеланш» — 13,834

6. Кайл Коннор, «Виннипег Джетс» — 13,851

7. Дилан Ларкин, «Детройт Ред Уингз» — 14,116

8. Евгений Кузнецов, «Вашингтон Кэпиталз» — 14,559.