Василевский и Кэмпбелл совместно отразили 9 подряд бросков в Матче звёзд НХЛ

27-летний российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и его 30-летний коллега по амплуа из «Торонто Мэйпл Лифс» Джек Кэмпбелл, представляющие в Матче звёзд НХЛ Атлантический дивизион, приняли участие в одном из конкурсов.

Так, в соревновании «Серия сейвов», вышеупомянутым голкиперам удалось совместно отразить девять бросков кряду.

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В текущем регулярном чемпионате Василевский провёл 36 матчей, отразив 92,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,23.



Напомним, Матч звёзд НХЛ пройдёт 4-5 февраля в Лас-Вегасе (США). Ранее стало известно о конкурсах, которую пройдут перед матчем, в числе них два новых, которые пройдут на улицах Лас-Вегаса.