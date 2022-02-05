Василевский и Кэмпбелл совместно отразили 9 подряд бросков в Матче звёзд НХЛ
Поделиться
27-летний российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и его 30-летний коллега по амплуа из «Торонто Мэйпл Лифс» Джек Кэмпбелл, представляющие в Матче звёзд НХЛ Атлантический дивизион, приняли участие в одном из конкурсов.
Так, в соревновании «Серия сейвов», вышеупомянутым голкиперам удалось совместно отразить девять бросков кряду.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».
В текущем регулярном чемпионате Василевский провёл 36 матчей, отразив 92,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,23.
Напомним, Матч звёзд НХЛ пройдёт 4-5 февраля в Лас-Вегасе (США). Ранее стало известно о конкурсах, которую пройдут перед матчем, в числе них два новых, которые пройдут на улицах Лас-Вегаса.
Комментарии
- 5 февраля 2022
-
06:26
-
06:19
-
06:13
-
06:07
-
05:56
-
05:51
-
05:49
-
05:44
-
05:37
-
05:31
-
05:23
-
05:14
-
04:58
-
04:28
-
03:40
- 4 февраля 2022
-
23:38
-
23:16
-
23:02
-
22:45
-
22:30
-
21:48
-
21:13
-
20:43
-
20:22
-
19:50
-
19:22
-
19:00
-
18:31
-
18:10
-
17:45
-
17:31
-
17:05
-
16:40
-
16:17
-
15:46
Партнерский контент