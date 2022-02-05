Матч звёзд НХЛ 2023 года пройдёт во Флориде, «Бостон» организует «Зимнюю классику»

НХЛ объявила подробности проведения «Зимней классики», Матча звёзд и встречи в рамках Stadiums Series в 2023 году, сообщается на официальном сайте НХЛ на русском языке.



«Зимняя классика» пройдёт на 39-тысячной арене «Фенвей Парк» в Бостоне, где обычно играет бейсбольная команда «Бостон Ред Сокс». Соперник «Брюинз» определится позже. Команда проведёт матч на открытом воздухе в 6-й раз. В 2010 году «Бостон» уже играл в «Зимней классике» и победил «Филадельфию Флайерз» (2:1 ОТ).



Матч звёзд в 2023 году будет принимать «Флорида Пантерз», он пройдёт на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в Санрайзе 3 и 4 февраля. «Пантеры» примут мероприятие во второй раз, впервые это было в 2003 году.



Матч «Стадионной серии» примет «Каролина Харрикейнз», он пройдёт на 58-тысячном «Картер Финли Стэдиум», где выступают команды спортивного клуба «Эн-Си Стэйт Вульфпак». «Ураганы» впервые сыграют на открытом воздухе и станут 28-й командой НХЛ, проведшей матч регулярного сезона на улице. Соперник «Каролины» и точная дата встречи определятся позднее.

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