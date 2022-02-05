«Не находится слов». Фетисов — о предложении досрочно завершить регулярку КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о предложении КХЛ не доигрывать регулярный чемпионат.

«Наверное, КХЛ знает, что делает. Но вообще это решение очень сложно прокомментировать. У меня не находится слов», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее стало известно, что руководство КХЛ предложило не доигрывать регулярный чемпионат. 16 команд, которые пройдут в плей-офф, предлагается определить по проценту побед. Это связано с тем, что команды провели разное количество матчей.



Также Континентальная хоккейная лига приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы. Окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона КХЛ опубликуется после 10 февраля.