Тревор Зеграс эффектно реализовал буллит с завязанными глазами на Матче звёзд НХЛ

Нападающий «Анахайм Дакс» Тревор Зеграс на Матче звёзд НХЛ эффектно реализовал буллит. Хоккеист сделал это с завязанными глазами.

Нападающий «уток», прославившийся в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги благодаря попыткам забить лакросс-гол, своим буллитом сделал пародию на фильм Dodgeball («Вышибалы»).

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Крутыми попытками в конкурсе на лучший буллит отметились также нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, повторивший буллит в стиле российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, поразив ворота Андрея Василевского без броска. А форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов перед попыткой переоделся в свитер Александра Овечкина.