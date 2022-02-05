Тревор Зеграс эффектно реализовал буллит с завязанными глазами на Матче звёзд НХЛ
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Нападающий «Анахайм Дакс» Тревор Зеграс на Матче звёзд НХЛ эффектно реализовал буллит. Хоккеист сделал это с завязанными глазами.
Нападающий «уток», прославившийся в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги благодаря попыткам забить лакросс-гол, своим буллитом сделал пародию на фильм Dodgeball («Вышибалы»).
Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».
Крутыми попытками в конкурсе на лучший буллит отметились также нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, повторивший буллит в стиле российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, поразив ворота Андрея Василевского без броска. А форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов перед попыткой переоделся в свитер Александра Овечкина.
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