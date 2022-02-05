Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тревор Зеграс эффектно реализовал буллит с завязанными глазами на Матче звёзд НХЛ

Тревор Зеграс эффектно реализовал буллит с завязанными глазами на Матче звёзд НХЛ
Комментарии

Нападающий «Анахайм Дакс» Тревор Зеграс на Матче звёзд НХЛ эффектно реализовал буллит. Хоккеист сделал это с завязанными глазами.

Нападающий «уток», прославившийся в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги благодаря попыткам забить лакросс-гол, своим буллитом сделал пародию на фильм Dodgeball («Вышибалы»).

Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

Крутыми попытками в конкурсе на лучший буллит отметились также нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, повторивший буллит в стиле российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, поразив ворота Андрея Василевского без броска. А форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов перед попыткой переоделся в свитер Александра Овечкина.

Новость по теме
Капризов рассказал, как готовил свой номер с переодеванием в свитер Александра Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022