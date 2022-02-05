Президент КХЛ объяснил решение не продолжать регулярный чемпионат КХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов объяснил решение не заканчивать регулярный чемпионат КХЛ.
«Причин у этого несколько, в том числе и продолжающаяся пандемия. Существует риск заражения игроков в оставшихся матчах регулярного чемпионата, так как предстояло бы совершать перелёты в разные города. Поэтому Лига решила сосредоточиться на проведении розыгрыша Кубка Гагарина по оптимальной структуре, когда на каждом этапе матчи проходят через день, а в день проходит не более четырёх матчей (по два в каждой конференции).
До начала серий все игроки смогут пройти карантин в своей команде, а дополнительный день между играми позволит оперативно менять выбывающих игроков. Массовое заражение игроков в одной из серий не поставит под удар проведение других матчей.
Некоторые команды, которые до последнего момента претендовали на место в плей-офф, не попадут в кубковую восьмёрку в своих конференциях. Но в сложившихся обстоятельствах это единственное оптимальное решение, которое позволит завершить сезон и определить чемпиона», – цитирует Морозова официальный сайт КХЛ.
- 5 февраля 2022
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