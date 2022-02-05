Грицюк: было стеснение, потому что оказался в коллективе с ребятами, на которых равнялся

Нападающий Арсений Грицюк рассказал о тренировочном процессе перед матчами Олимпиады-2022.

«Как себя чувствую в команде? Всё хорошо. Чуть волнительно было в первые дни. Оказался в одном коллективе с ребятами, на которых равнялся с детства. Было небольшое стеснение. Поговорил с тренерами, с ребятами — я под впечатлением. Всё нравится. Меня хорошо приняли в коллектив, очень рад.

Покрикиваю уже на кого-то? Пока такого нет.

Мы пробуем разные сочетания, нас всё время меняют. В основном это Кирилл Семёнов и Никита Гусев. В меньшинстве ни разу не выходил.

На открытие Олимпиады не ходил. На улице прохладно, а я переживаю за здоровье. Такой турнир, долго ждал его. Решил, что лучше поберечься.

Мы тренируемся, гуляем по олимпийской деревне, смотрим новые места. Просто наслаждаемся тем, где находимся. Хочется сыграть, но надо потренироваться. Нравится атмосфера, нравится, что все спортсмены собраны в одном месте. Встречаемся друг с другом — это для меня в новинку. Приятно ходить на другие виды спорта. Здесь все профессионалы.

За каким видами спорта слежу? Пока не успел ничего посмотреть — у нас даже телевизора в номерах нет. После тренировок целыми днями сплю. Тяжело акклиматизировался. Отходим после нагрузок и восстанавливаемся.

Моя форма? Провели три микроцикла в Новогорске. Здесь больше работаем над деталями. Не скажу, что нагрузки сильные. Сегодня было две тренировки в день, а завтра больше будет восстановление. Станем готовиться к первой игре», – передаёт слова Грицюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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