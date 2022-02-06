Кузнецов на Матче звёзд в Вегасе вспомнил празднование «Кэпиталз» победы в Кубке Стэнли

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился эмоциями от выступления в Матче звёзд НХЛ, который проходил в Лас-Вегасе.



«Больше всего этих эмоций, пожалуй, вызывает раздевалка. Как раз только что сидели там с Томом Уилсоном и вспоминали, как праздновали в ней четыре года назад выигранный Кубок, как всё было. Памятные же всё моменты! Пока ты в этом моменте находишься – об этом не думаешь, а когда годы спустя попадаешь в то же место, в голове сразу вспыхивает целый фотоальбом.



Да всё здесь было как-то приятно! С Кириллом Капризовым и его родителями хорошо провели вместе время. Думаю, все набрались самыми позитивными эмоциями. В этом городе умеют сделать отличное шоу. Всё было на высочайшем уровне, всё понравилось. Хотелось просто насладиться моментом, познакомиться с ребятами – и всё это получилось, как я и надеялся. Других ребят я и так, конечно, знал, но не с каждым до этого был шанс пообщаться, посмотреть, у кого какая клюшка, ещё какие-то мелочи обсудить.



Теперь уже НХЛ и представить себе невозможно без Вегаса. Болельщики здесь очень громкие, и клуб делает всё возможное, чтобы всякий раз провести для них шоу на высшем уровне. Надеюсь, им нравится сюда приходить и наслаждаться этим зрелищем», – цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ на русском языке.