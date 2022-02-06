Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тардиф — о Кубке мира — 2024: мы общались с НХЛ, но пока ничего определённого

Тардиф — о Кубке мира — 2024: мы общались с НХЛ, но пока ничего определённого
Комментарии

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал информацию об общении с руководством Национальной хоккейной лиги по поводу проведения Кубка мира 2024 года в Италии.

«Мы общались по поводу этого с руководителями НХЛ, но ничего определённого. Сейчас моя работа связана с Олимпиадой», – приводит слова Тардифа ТАСС.

Напомним, ранее инсайдер TSN Пьер Лебрюн сообщил, что НХЛ и профсоюз игроков лиги обсуждают идею проведения Кубка мира в феврале 2024 года.

Напомним, в последний раз Кубок мира состоялся в сентябре 2016 года в Торонто (Канада). Победу одержала канадская сборная, переигравшая в финальной серии команду Европы со счётом 2-0 (3:1, 2:1). Россия уступила Канаде в полуфинальном матче (3:5).

Звёзды НХЛ всё-таки сыграют за свои сборные? В Америке готовятся провести Кубок мира Звёзды НХЛ всё-таки сыграют за свои сборные? В Америке готовятся провести Кубок мира
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022