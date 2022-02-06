Тардиф — о Кубке мира — 2024: мы общались с НХЛ, но пока ничего определённого

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал информацию об общении с руководством Национальной хоккейной лиги по поводу проведения Кубка мира 2024 года в Италии.



«Мы общались по поводу этого с руководителями НХЛ, но ничего определённого. Сейчас моя работа связана с Олимпиадой», – приводит слова Тардифа ТАСС.



Напомним, ранее инсайдер TSN Пьер Лебрюн сообщил, что НХЛ и профсоюз игроков лиги обсуждают идею проведения Кубка мира в феврале 2024 года.



Напомним, в последний раз Кубок мира состоялся в сентябре 2016 года в Торонто (Канада). Победу одержала канадская сборная, переигравшая в финальной серии команду Европы со счётом 2-0 (3:1, 2:1). Россия уступила Канаде в полуфинальном матче (3:5).