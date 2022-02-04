Звёзды НХЛ всё-таки сыграют за свои сборные? В Америке готовятся провести Кубок мира

Ещё перед самой новогодней ночью, 31 января 2021 года, появилась новость, что в НХЛ изучают вопрос с проведением турнира в формате Кубка мира.

«Планируется ли проведение турнира от НХЛ в формате «лучшие против лучших»? Да, обсуждение этого выйдет на первый план, как только мы пройдём через этот шторм. И кто знает, когда это произойдёт? Но я надеюсь, что в ближайшие пару недель мы сможем не сокращать планирование расписания до ежедневного и сможем мыслить более стратегически, широко и на долгосрочную перспективу. Вчера у меня было несколько внутренних разговоров о Кубке мира. Так что это не забытый проект. 2024 год – подходящее окно для него? Думаю, стоит рассмотреть и другие варианты», – заявил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

Напомним, последний на сегодняшний день Кубок мира прошёл в 2016 году в Торонто, а всего турнир проводился три раза. В Торонто команда Олега Знарка выступила вполне достойно, заняв второе место в своей группе и уступив в полуфинале мощной сборной Канаде (3:5) с Прайсом, Кросби, Маршаном, Бержероном, Таваресом и другими звёздами в составе.

Правда, у нашей команды тоже был хороший состав. Играли Овечкин, Кузнецов, Тарасенко, Малкин, Кучеров, Панарин, ещё не получивший свой гигантский контракт в «Рейнджерс». Однако соперник на глазах у 19 тысяч болельщиков оказался сильнее.

Сейчас даже не столько об этом, сколько о том, что в последнее время о таком крутом хоккейном турнире болельщики могли только мечтать. На Олимпиаде в Пхёнчхане, где триумфа добилась сборная России, звёзд НХЛ не было. Увы, нет их и в Пекине, но на этот раз всему виной сложная эпидемиологическая обстановка в мире. Общественность заждалась очного противостояния Овечкина и Кросби, Малкина и Бержерона. И вот теперь оно снова может состояться!

Канада — Россия Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Сегодня известный североамериканский инсайдер TSN Пьер Лебрюн сообщил отличную новость.

«Национальная хоккейная лига и профсоюз хоккеистов провели встречу на прошлой неделе, чтобы начать обсуждение Кубка мира 2024 года. Важным моментом является большая вероятность, что турнир будет проведён в феврале 2024 года, в середине сезона, а не в обычном формате в сентябре», — отметил Лебрюн в «Твиттере».

Кроме того, Пьер заявил, что владельцы клубов Национальной хоккейной лиги не будут в восторге от Кубка мира в середине сезона, если это действительно произойдёт. Но прямо сейчас это самый реалистичный вариант. И, конечно же, они также привержены идее участвовать в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. То бишь большой хоккей с обилием звёзд может вернуться в полном объёме.

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И это важный момент, так как следующая зимняя Олимпиада действительно пройдёт лишь в 2026 году в Милане и Кортина-д’Ампеццо, а значит, мешать проведению Кубка мира и пересекаться с ним не будет. В свою очередь летние Игры пройдут в Париже в 2024 году. Они тоже никак не конфликтуют с хоккейным турниром с участием игроков НХЛ.

Так что ждём и надеемся, что четвёртому Кубку мира всё же быть. Уж очень хочется посмотреть на турнир действительно сильнейших хоккеистов мира. Главное, чтобы в НХЛ всё окончательно решили и организовали должным образом, а не придумали очередной повод соскочить.