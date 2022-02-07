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Ковальчук: кто сказал, что Кузьменко не знает о микротравме? Наверное, мы чуть лучше знаем

Ковальчук: кто сказал, что Кузьменко не знает о микротравме? Наверное, мы чуть лучше знаем
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Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал о травме форварда Андрея Кузьменко.

«Кто вам сказал, что Кузьменко не знает про свою микротравму? Он находился с нами три недели, наверное, мы чуть лучше знаем. Есть травмы, которые не дают ему тренироваться в полную силу. У ФХР есть полная информация по его состоянию от нашего медицинского штаба. Кузьменко пропускал тренировки в Новогорске, здесь тоже были повреждения. Скорейшего ему выздоровления. В Петербурге хорошая медслужба которая поможет ему восстановиться к плей-офф.

Вопрос, почему Кузьменко не входил в основной состав нужно задавать главному тренеру. Я разбираюсь в хоккее, но у меня чуть другие функции. Тренер ответит на все вопросы. Я не удивлялся тому, что Кузьменко бы в запасе», – передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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