Ковальчук: кто сказал, что Кузьменко не знает о микротравме? Наверное, мы чуть лучше знаем

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал о травме форварда Андрея Кузьменко.
«Кто вам сказал, что Кузьменко не знает про свою микротравму? Он находился с нами три недели, наверное, мы чуть лучше знаем. Есть травмы, которые не дают ему тренироваться в полную силу. У ФХР есть полная информация по его состоянию от нашего медицинского штаба. Кузьменко пропускал тренировки в Новогорске, здесь тоже были повреждения. Скорейшего ему выздоровления. В Петербурге хорошая медслужба которая поможет ему восстановиться к плей-офф.
Вопрос, почему Кузьменко не входил в основной состав нужно задавать главному тренеру. Я разбираюсь в хоккее, но у меня чуть другие функции. Тренер ответит на все вопросы. Я не удивлялся тому, что Кузьменко бы в запасе», – передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 7 февраля 2022
-
10:13
-
09:58
-
09:55
-
09:47
-
09:43
-
09:39
-
09:36
-
09:31
-
09:28
-
09:22
-
08:59
-
08:54
-
08:48
-
08:44
-
08:41
-
08:24
-
08:20
-
08:16
-
08:12
-
07:42
-
06:51
- 6 февраля 2022
-
23:47
-
23:19
-
22:53
-
21:59
-
21:26
-
21:00
-
20:34
-
20:13
-
19:48
-
19:30
-
18:57
-
18:32
-
18:24
-
18:09