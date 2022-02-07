Жамнов прокомментировал отсутствие товарищеских матчей перед матчами на Олимпиаде

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал отсутсвие контрольных матчей перед стартом олимпийского турнира.

«Тяжеловато, потому что не было ни одного товарищеского матча. Одни тренировки между собой. Хотелось бы проверить себя против других сборных. Поэтому очень важен первый матч. Надо, чтобы ребята подготовились к нему и не было сильного волнения. Мы заранее планировали сыграть два матча в Новогорске, один — здесь. Начинаем 9 февраля, некоторые команды которые сегодня сыграют товарищеские матчи, стартуют 10 февраля. Мы не можем сыграть товарищеский матч завтра.



Ковальчук спрашивал у многих команд. Хотели сыграть с китайцами — они отказались. Спрашивали и у других. Многие начинают олимпийский турнир без товарищеских матчей. Знаю, что это проблема. Если бы сыграли с латвийцами — было бы легче, поработали бы потом над ошибками. Никто не жалуется — все в одинаковой ситуации», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.