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Шибанова: мы не знали о правиле ИИХФ, что теперь в 5 утра надо сдавать ковид-тесты

Шибанова: мы не знали о правиле ИИХФ, что теперь в 5 утра надо сдавать ковид-тесты
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Защитник женской сборной России Анна Шибанова рассказала, почему вовремя не пришли результаты тестов на коронавирус.

«Мы не знали о правиле ИИХФ, что теперь в 5 утра надо тесты сдавать вместо 8 утра. Как вы представляете себе: мы в 12 ночи закончили матч, в час ночи приехали в деревню, а в 5 утра надо сдавать тест для следующей? Про изменения правил мы не знали», – передаёт слова Шибановой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, обе команды начали матч в масках, а на третий период россиянки и судьи вышли без медицинских масок. Канадки же провели в них всю встречу.

Позднее стало известно, что перед матчем хоккеистку канадской сборной отправили в гостиницу из-за положительного теста на коронавирус.

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