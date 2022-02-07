Шибанова: мы не знали о правиле ИИХФ, что теперь в 5 утра надо сдавать ковид-тесты

Защитник женской сборной России Анна Шибанова рассказала, почему вовремя не пришли результаты тестов на коронавирус.

«Мы не знали о правиле ИИХФ, что теперь в 5 утра надо тесты сдавать вместо 8 утра. Как вы представляете себе: мы в 12 ночи закончили матч, в час ночи приехали в деревню, а в 5 утра надо сдавать тест для следующей? Про изменения правил мы не знали», – передаёт слова Шибановой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, обе команды начали матч в масках, а на третий период россиянки и судьи вышли без медицинских масок. Канадки же провели в них всю встречу.



Позднее стало известно, что перед матчем хоккеистку канадской сборной отправили в гостиницу из-за положительного теста на коронавирус.