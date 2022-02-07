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Тренер женской хоккейной сборной сообщил о трёх положительных ковид-тестах в команде

Тренер женской хоккейной сборной сообщил о трёх положительных ковид-тестах в команде
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Главный тренер сборной России Евгений Бобарико поделился мнением о скандальном матче с командой Канады.

«Россия и так единственная команда, которая сдаёт тесты и с утра, и с вечера. У нас не было никакой информации о каких-либо изменениях в правилах. Мы утром сдали тесты и спокойно поехали на игру. Дальше уже пусть комментарии дают более компетентные люди, которые могут объяснить ситуацию. Да, мы сдавали тесты в 8 утра по местному времени (за два часа до стартового вбрасывания. – Прим. «Чемпионата»).

Не знаю, почему у Канады не возникло таких проблем. После второго периода, когда пришли результаты, нам разрешили играть без масок. Почему канадки не сняли маски? Они и так вели в счёте, им надо было себя максимально обезопасить. Не могу комментировать решение их тренера.

Конечно, сложно было входить в игру после паузы. Но мы сами виноваты, что пропустили два быстрых гола. Надо выходить более собранными и ответственными. Конечно, эти голы повлияли на нашу игру.

Елена Дергачёва попала в ковид-протокол, как сейчас модно говорить. Также туда попала Вика Кулишова, а ещё сегодня рецидив случился у Гончаренко. Опять положительный тест после госпиталя. Не знаю, где мы это всё хватаем, мы вместе-то собираемся даже только в автобусе. Так что мы в довольно сложной ситуации. Но ничего, игроки у нас есть, будем до последнего биться за медали.

Каково играть в масках? Скажу, что это не очень приятный опыт, мягко говоря», – передаёт слова Бобарико корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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