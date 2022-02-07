Шибанова: знаю, что если в течение 6-7 минут команда не выходит, ей засчитывают «технарь»

Защитник женской сборной России Анна Шибанова поделилась мнением о задержки матча с командой Канады из-за отказа соперника выходить на игру, пока не придут результаты тестов на коронавирус российской сборной.
«Скорее всего канадки были правы, потому что наших тестов не было. Насколько мы знаем, если в течение 6-7 минут команда не выходит, ей засчитывают техническое поражение. Я не знаю, какие у них правила. Видимо, какие-то другие. Но из-за пандемии все подстраиваются.
Мы пытались решить вопрос, не думаю, что кто-то говорил об отмене или техническом поражении. Просто сидеть полчаса в раздевалке тоже не самое приятное занятие. Мы хотели сыграть.
Безобразная организация Олимпиады? Не знаю, но неприятны такие ситуации. Есть накладки», – передаёт слова Шибановой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 7 февраля 2022
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