Шибанова: знаю, что если в течение 6-7 минут команда не выходит, ей засчитывают «технарь»

Защитник женской сборной России Анна Шибанова поделилась мнением о задержки матча с командой Канады из-за отказа соперника выходить на игру, пока не придут результаты тестов на коронавирус российской сборной.

«Скорее всего канадки были правы, потому что наших тестов не было. Насколько мы знаем, если в течение 6-7 минут команда не выходит, ей засчитывают техническое поражение. Я не знаю, какие у них правила. Видимо, какие-то другие. Но из-за пандемии все подстраиваются.

Мы пытались решить вопрос, не думаю, что кто-то говорил об отмене или техническом поражении. Просто сидеть полчаса в раздевалке тоже не самое приятное занятие. Мы хотели сыграть.

Безобразная организация Олимпиады? Не знаю, но неприятны такие ситуации. Есть накладки», – передаёт слова Шибановой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.