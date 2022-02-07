Бобарико: мы готовы были играть, сколько бы ни пришлось ждать

Главный тренер сборной России Евгений Бобарико поделился мнением о скандальном матче с командой Канады.

«Хронология событий? Все вы видели, что сегодня обе команды вышли на предыгровую разминку, потом мы вышли на игру и увидели, что канадок нет на игре. Стали ждать информации. Почему Канаде не засчитали техническое поражение? Знаете, в наше время нужно всё-таки выявлять победителя по спортивному принципу. Мы всё равно готовы были играть, сколько бы ни пришлось ждать», – передаёт слова Бобарико корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, начало встречи задержалось на час из-за отказа канадской команды выходить на матч, пока не придут результаты теста российской сборной. Отметим, что решение канадки приняли, несмотря на проведение предматчевой разминки.