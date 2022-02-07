Форвард женской сборной: готовы хоть в защитных костюмах играть, хоть в визарах с сеткой

Нападающий женской сборной России Александра Вафина рассказала об игре в медицинской маске во время матча с Канадой (1:6).

«Трудно было привыкнуть к маске. У нас не было возможности потренироваться в масках, а тут сразу игра, не успели адаптироваться. Но ничего не бывает невозможного, смогли привыкнуть. Было тяжело из-за недостатка кислорода. Сыграли так два периода, потом сняли.

Уверена, что наша организация сделала всё что угодно, решение играть спустя час было дано выше. Сейчас самое важное предотвратить распространение болезни.

Очень удивилась, когда канадки не вышли. Первый раз такое. Старались приободрить друг друга, пытались поддержать словами, подшучивали, чтобы снять стресс. В голове проскакивали мысли об отмене игры. Но мы приехали сюда играть, это наша главная задача.

Тесты в 5 утра? Я не знаю. Как скажут, так и будет. Ничего плохого в тестах нет, это быстрая ситуация. Маски мы должны надевать правильно, поверх носа. Замечания судей по ходу игры — это норма, канадки увидели, сказали. Готовы хоть в защитных костюмах играть, хоть в визарах с сеткой, главное — играть. Мы настраиваемся на победы.

Думаю, девочки, которые сейчас на карантине, смогут к нам присоединиться и помочь», – передаёт слова Вафиной корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.