Вратарь сборной России: кажется, это канадки сказали, чтобы все играли в масках

Вратарь женской сборной России Дарья Гредзен прокомментировала игру в масках в скандальной встрече с Канадой на Олимпиаде-2022.

«Перед матчем произошло что-то непонятное. Мы стараемся не обращать внимания на такое — все в одинаковых условиях. Ещё раз вышли размялись и второй раз пошли на игру. Нам почти сразу сказали, что есть какие-то проблемы из-за ковида. Понимали, что надо просто подождать. В масках тяжеловато, но что делать. Пришлось играть. Не знаю, чьё это было требование. Кажется, это канадки сказали, чтобы все играли в масках», — заявила Гредзен журналистам.



Не особо не посвящают в информацию по тестам. Мы сегодня сдавали их как обычно — в восемь утра. Никто не говорил, что надо было сдавать в пять утра. Делали всё по правилам. Готовились к игре как обычно. Только на льду узнали, что есть какие-то проблемы. Я лично готовилась к игре — не могли же они совсем не выйти. Если говорить по самому матчу — было тяжеловато. Такие скорости, такой уровень — это новое для меня. Мы старались, бились, цеплялись до конца», — передаёт слова Гредзен корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.