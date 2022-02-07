Плющев: наши девочки могли попасть в реанимацию. Не надо плясать перед Канадой

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о скандальном матче с участием женских сборных России и Канады на Олимпиаде-2022.
«Здесь большие вопросы к организаторам. Не надо было плясать перед Канадой — нужно было просто поставить условие, что они обязаны выйти на лёд в течение 15 минут. А иначе засчитать техническое поражение.
Маски действительно вредны в таких экстремальных условиях — у девочек сердечки хрупкие. Они могли в реанимацию попасть.
Это не последний их фортель. Сейчас начнутся вопросы к нашим лыжникам и девочкам-фигуристкам», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Обе команды начали матч в масках, а на третий период россиянки и судьи вышли без медицинских масок. Канадки же провели в них всю встречу.
Позднее стало известно, что перед матчем хоккеистку канадской сборной отправили в гостиницу из-за положительного теста на коронавирус.
- 7 февраля 2022
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