Хоккей, Олимпийские игры — 2022: текстовая онлайн-трансляция матча Россия — Чехия

Сегодня, 12 февраля, в Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» состоится третий матч мужского олимпийского турнира, в котором сборная России встретится с командой Чехии. Встреча начнётся в 16:10 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начался 9 февраля матчем Россия – Швейцария.



Россияне завоевали золото на предыдущей Олимпиаде. На групповом этапе команда Алексея Жамнова выступает в группе B, где уже сыграла со Швейцарией и Данией.



Напомним, в группе A выступают команды Германии, Канады, США и Китая. В группе C: Финляндия, Латвия, Словакия и Швеция.



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