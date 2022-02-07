Кузнецов, Капризов и Михеев — 3 российских звезды недели по версии сайта НХЛ на русском
Поделиться
Официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке представил свою версию трёх лучших российских игроков прошедшей недели.
Первое место занял нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов. В двух матчах недели он набрал 2 (1+1) очка, а также принял участие в Звёздном уик-энде НХЛ, где помог команде Столичного дивизиона одержать победу.
Вторая звезда — форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. В своём единственном матче недели он забил гол в ворота «Чикаго Блэкхоукс» (5:0) и продлил собственную результативную серию до 12 игр.
Третье место — у Ильи Михеева из «Торонто Мэйпл Лифс». Он набрал 3 (1+2) очка в двух матчах и тем самым помог клубу продлить победную серию до пяти игр и остаться на третьем месте Атлантического дивизиона.
Комментарии
- 7 февраля 2022
-
23:43
-
23:11
-
22:41
-
22:02
-
21:38
-
21:25
-
21:10
-
21:00
-
20:28
-
20:12
-
19:39
-
19:13
-
18:34
-
18:24
-
18:11
-
17:42
-
17:06
-
16:47
-
16:33
-
16:24
-
15:56
-
15:30
-
14:04
-
14:00
-
13:44
-
13:31
-
13:29
-
13:16
-
12:51
-
12:08
-
12:03
-
11:58
-
11:52
-
11:48
-
11:46
Партнерский контент