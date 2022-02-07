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Кузнецов, Капризов и Михеев — 3 российских звезды недели по версии сайта НХЛ на русском

Кузнецов, Капризов и Михеев — 3 российских звезды недели по версии сайта НХЛ на русском
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Официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке представил свою версию трёх лучших российских игроков прошедшей недели.

Первое место занял нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов. В двух матчах недели он набрал 2 (1+1) очка, а также принял участие в Звёздном уик-энде НХЛ, где помог команде Столичного дивизиона одержать победу.

Вторая звезда — форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. В своём единственном матче недели он забил гол в ворота «Чикаго Блэкхоукс» (5:0) и продлил собственную результативную серию до 12 игр.

Третье место — у Ильи Михеева из «Торонто Мэйпл Лифс». Он набрал 3 (1+2) очка в двух матчах и тем самым помог клубу продлить победную серию до пяти игр и остаться на третьем месте Атлантического дивизиона.

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