Давыдов — о Кузьменко: если он сейчас выйдет играть за СКА, то это будет просто нелепо

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о предстоящем мужском хоккейном турнире на Олимпийских играх 2022 года, а также о ситуации с форвардом СКА Андреем Кузьменко.



«Что скрывать, есть не только радость по поводу открытия такого большого турнира, но и беспокойство, причём не только у меня, но и у многих знакомых, коллег. Молодые специалисты из тренерского штаба сделали свой выбор по составу, дали дорогу в Пекин не столько игровичкам, сколько рабочим хоккеистам, трудягам.



Прогнозисты этот состав приняли, говорят, что Россия — главный фаворит Пекина. У нас, ветеранов российского хоккея, наверное, некоторые предпочтения по составу всё-таки другие, в пользу игровичков. Но не нам, а Алексею Жамнову и его штабу отвечать за результат.



Так что сейчас наша задача — поддержать команду, поверить в этот состав.



Читаю интервью тренеров — и вижу, что свои кадровые решения им, на мой взгляд, пока не удаётся защитить. Много общих слов, но нет чёткости. А ведь тот, кто ясно мыслит, принимает и ясные решения.



Да, журналисты провоцируют, но должна быть толстая кожа, умение доказать и даже навязать своё мнение. Этого пока нет. Между тем Олимпиада — такой турнир, в котором очень многое определяют мелочи, детали. Пока нет чёткости и уверенности в этих мелочах.



Самый последний пример — созданная на ровном месте эпопея с Кузьменко. С самого начала по этой кандидатуре не было чёткой политики. Пригласили, но не объяснили, почему не проходит в состав. Убрали в запасные, но при этом дали сыграть все двусторонние матчи, в которых игрок только и забивал. Довезли до Пекина — и рассказали о травме…



Для меня загадка, почему тренеры по вопросу Кузьменко, возможности которого понятны каждому специалисту, сами себя загнали в ловушку. Единственное объяснение: в штабе есть разные мнения, отсюда и эпопея. Но перед Олимпиадой такая разноголосица опасна.



Поверьте, игроки даже лучше тренеров видят, кто в порядке и в состав проходит, а кто, может быть, подтягивается чуть искусственно. В профессиональной среде эти моменты сразу отмечаются, и они не работают на команду, на атмосферу.



Не раз говорил, что Кузьменко — острый форвард, снайпер. Учитывая уровень этой Олимпиады, где не будет звёзд НХЛ, такие игроки необходимы, их мало не только в нашей команде.



Но, возможно, у штаба сборной есть своя система, в которую Кузьменко не вписывается. Тогда это нужно чётко разъяснить через прессу. А так получается, что всё завершилось сомнительной историей с травмой. Но если игрок сейчас выйдет играть за клуб, это будет просто нелепо...», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.