Ковальчук: у нас нет гарантий, будем ли мы играть в масках или нет. Завтра будем смотреть

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал об игре в масках на Олимпийских играх, а также о том, где будет находиться во время стартового матча команды на турнире со Швейцарией.



«Как я понял, сегодня был директорат, сказали, что хоккеистки не были обязаны играть в масках, просто они договорились так с канадками, чтобы избежать всяких инцидентов. У нас нет никаких гарантий, будем ли мы играть в масках или без. Завтра будем смотреть. Знаю, что в сборной России все тесты отрицательные, надеюсь, в швейцарской команде тоже. Нам не придётся сдавать тесты в 5 утра. Игра у нас в 16:40.



Во время матча я буду на трибуне, перед игрой зайду в раздевалку. Меня ничего не беспокоит перед стартом Олимпиады. Мне понравилось, как провели тренировочный лагерь. Все ребята живы-здоровы, и есть огромное желание играть. У нас уникальная тренерская бригада, такой игровой опыт у всех.



Микроклимат в команде рабочий. Кузьменко ни с кем не ссорился. Понятно, что в «пузыре» непросто, но мы справляемся», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.