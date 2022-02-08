Женская сборная России по хоккею разгромно проигрывает Финляндии после 40 минут игры — 0:5

В эти минуты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Укэсун» проходит матч между женскими хоккейными сборными России и Финляндии. После двух периодов счёт в заключительной встрече группового этапа — 5:0 в пользу финской команды.

В первом периоде российские спортсменки пропустили две шайбы — от Санни Ранталы и Мишель Карвинен, забросившей в большинстве. В третьем периоде в воротах сборной России побывало ещё три шайбы. Голы забили

Енниина Нюлунд, а также Миннамари Туоминен и Сусанна Тапани, оформившие свои голы в численном большинстве.

Отметим, что после четвёртой шайбы тренерский штаб россиян принял решение заменить голкипера Марию Сорокину на Валерию Меркушеву, проводившую первую встречу после отсутствия из-за коронавируса. Она пропустила гол после первого же броска.