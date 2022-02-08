Стал известен соперник женской сборной России по хоккею в четвертьфинале Олимпиады

Сегодня, 8 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Укэсун» прошёл матч между женскими хоккейными сборными России и Финляндии. Заключительная встреча группового этапа завершилась разгромной победой финской команды со счётом 5:0.



Из-за этого поражения сборная России опустилась на четвёртое место в группе А. Таким образом, российская команда в четвертьфинальном матче сыграет со сборной Швейцарии. Сборная Финляндии же вышла на команду Японии в плей-офф.



Четвертьфинальные встречи пройдут 11 и 12 февраля.



Напомним, на групповом этапе сборная России одержала лишь одну победу в четырёх матчах, на старте турнира уверенно обыграв Швейцарию (5:2). Затем российская команда потерпела разгромные поражения во встречах с США (0:5) и Канадой (1:6).

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