Стали известны все четвертьфинальные пары женского хоккейного турнира Олимпиады

Стали известны все четвертьфинальные пары женского хоккейного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



Сборная России в первом матче плей-офф сыграет с командой Швейцарии.



Все четвертьфинальные пары:



Канада (1A) — Швеция (3B);

США (2A) — Чехия (2B);

Финляндия (3A) — Япония (1B);

Россия (4A) — Швейцария (5А).



Четвертьфинальные встречи пройдут 11 и 12 февраля.



Напомним, сегодня, 8 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Укэсун» прошёл матч между женскими хоккейными сборными России и Финляндии. Заключительная встреча группового этапа завершилась победой финской команды со счётом 5:0.



На групповом этапе сборная России одержала лишь одну победу в четырёх матчах, на старте турнира уверенно обыграв Швейцарию (5:2). Затем российская команда потерпела разгромные поражения во встречах с США (0:5) и Канадой (1:6).

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