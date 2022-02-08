Белякова: у России ушёл эмоциональный запал? Не буду отвечать на провокационные вопросы

Нападающий женской сборной России по хоккею Людмила Белякова после разгромного поражения команды в матче с Финляндией (0:5) на Олимпийских играх — 2022 поделилась ожиданиями от четвертьфинала с Швейцарией.

«Здорово сыграли первый матч — обыграли швейцарок, а потом ушёл эмоциональный запал, который был на старте турнира? Вы задаёте такие провокационные вопросы, на которые я не буду отвечать. Всё нормально, всё самое важное у нас дальше.

С корабля на бал было чувствительно. Поможет ли, что мы уже знаем швейцарок, обыграли их здесь? Каждая игра непредсказуема, всё может быть. Сами видите, сегодня финны нас обыграли, мы обыграли Швейцарию, Швейцария обыграла финнов. Всё непредсказуемо, всё может быть», — передаёт слова Беляковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.