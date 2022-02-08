Главный тренер женской сборной России объяснил причины разгромного поражения от Финляндии

Главный тренер женской сборной России Евгений Бобарико объяснил причины разгромного поражения от Финляндии (0:5).

«Мы проиграли в движении, соперник был быстрее нас. Любая тактика рушится, если ты не успеваешь за соперником. Не хватило свежести, уверенности в своих силах и хладнокровия в начале матча. В масках играть очень сложно, мы вчера это на себе ощутили. Конечно, лучше играть без маски. Нам через матч нужно было подготовиться к четвертьфиналу, но мы и сегодня хотели показать качественный хоккей. К сожалению, это силёнок нам не хватило. У нас есть ещё два дня, подготовимся, силы на четвертьфинал найдём. С оптимизмом смотрим в будущее.

Мы узнали днём, что Белякова сдала второй отрицательный тест и может присоединиться к команде. Мы думали, что она приедет пораньше в Олимпийскую деревню, но она приехала сразу на арену к разминке перед игрой.

Челлендж — и получили удаление, в итоге пропустили две шайбы? По сути, в одной смене пропустили две шайбы. Получили от аналитического отдела информацию, что можно взять челлендж на атаку вратаря.

У нас было преимущество, потому что играли без масок? Финки сегодня показали очень хорошую скорость, после трёх поражений были очень мобильны. К сожалению, у нас сегодня силёнок было не так много. В этом матче у нас было самое плохое движение на этом турнире», — передаёт слова Бобарико корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.