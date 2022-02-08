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СКА: Кузьменко допущен к занятиям профессиональным спортом

СКА: Кузьменко допущен к занятиям профессиональным спортом
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Нападающий Андрей Кузьменко присоединился к СКА на сборе в Сочи и прошёл независимое медицинское обследование, сообщает официальный телеграм-канал санкт-петербургской команды.

Обследование производилось в многофункциональном медицинском центре по оказанию консультативной, диагностической и лечебной медицинской помощи «Даниэль» у ведущих специалистов в области травматологии Краснодарского края.

«По результатам обследования форвард допущен к занятиям профессиональным спортом.

Андрей присоединился к команде и имеет возможность принять участие в ближайших контрольных матчах.

Напомним, Кузьменко вместе с олимпийской сборной отправился в Пекин, однако не был включён в окончательный состав национальной команды. Хоккейный клуб СКА с уважением относится к этому решению и желает сборной России удачи и победы на Олимпиаде», — говорится в сообщении.

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