СКА: Кузьменко допущен к занятиям профессиональным спортом

Нападающий Андрей Кузьменко присоединился к СКА на сборе в Сочи и прошёл независимое медицинское обследование, сообщает официальный телеграм-канал санкт-петербургской команды.
Обследование производилось в многофункциональном медицинском центре по оказанию консультативной, диагностической и лечебной медицинской помощи «Даниэль» у ведущих специалистов в области травматологии Краснодарского края.
«По результатам обследования форвард допущен к занятиям профессиональным спортом.
Андрей присоединился к команде и имеет возможность принять участие в ближайших контрольных матчах.
Напомним, Кузьменко вместе с олимпийской сборной отправился в Пекин, однако не был включён в окончательный состав национальной команды. Хоккейный клуб СКА с уважением относится к этому решению и желает сборной России удачи и победы на Олимпиаде», — говорится в сообщении.
- 8 февраля 2022
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