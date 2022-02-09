Р. Ротенберг пожелал удачи сборной России по хоккею перед матчем Олимпиады со Швейцарией

Первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг в сторис на своей странице в «Инстаграме» пожелал удачи мужской российской команде перед стартовым матчем хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай).

«Друзья, коллеги, ребята! Верю в победу! Желаю удачи! Ваш Роман Ротенберг», — говорится в сообщении.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, первый матч на турнире подопечные Алексея Жамнова проводят сегодня, 9 февраля, с командой Швейцарии. Встреча стартовала в 11:40 по московскому времени. Также на групповом этапе российская команда сыграет с Данией (11 февраля, 07:10 по московскому времени) и Чехией (12 февраля, 16:10 мск).



Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.