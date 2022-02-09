Воронков и Карнаухов устроили драку с Мюллером и Амбюлем в матче со сборной Швейцарии

В эти минуты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» проходит стартовый матч турнира между мужскими хоккейными сборными России и Швейцарии. К середине второго периода счёт в пользу подопечных Алексея Жамнова — 1:0.
На 33-й минуте встречи нападающий сборной России Дмитрий Воронков пошёл тараном на швейцарские ворота. Ему не удалось затолкать шайбу под щитками голкипера, зато получилась стычка — уже после свистка арбитра. У российской сборной за драку были удалены Воронков и Павел Карнаухов. У Швейцарии на скамейку штрафников отправились Мирко Мюллер и Андрес Амбюль.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, первый матч на турнире подопечные Алексея Жамнова проводят сегодня, 9 февраля, с командой Швейцарии. Встреча стартовала в 11:40 по московскому времени. Также на групповом этапе российская команда сыграет с Данией (11 февраля, 07:10 по московскому времени) и Чехией (12 февраля, 16:10 мск).
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