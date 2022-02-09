Жамнов — о заявлении о здоровье Кузьменко: свяжитесь со СКА, у них спросите

Главный тренер мужской сборной России по хоккею Алексей Жамнов после победы в стартовом матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой Швейцарии (1:0) поделился мнением о ситуации с форвардом Андреем Кузьменко.

«Пишут, что Кузьменко разлагал команду, игроки были против? Давайте я просто скажу. Мы уже всю информацию выложили и сказали. На самом деле у него было много микротравм. Мы весь медицинский репорт отправили в федерацию. У нас есть доктора, которые за ним следили. Есть тренерский штаб, которому каждое утро доносят, кто здоров, кто не здоров, кто может тренироваться, кто нет. Из этого всё и сложилось. У меня были претензии по работе на тренировках, по поведению в раздевалке? Нет. Когда игрок не может на 100% отдаваться тренировочному процессу, когда есть тренировки, когда он не может выходить на лёд. А здесь скоротечный турнир, поэтому было принято решение отправить его обратно в клуб, чтобы он залечил свои травмы. Почему СКА тогда выпустил заявление, что он полностью здоров? Вы свяжитесь со СКА, у них спросите, как вышло заявление. Мы сейчас находимся на Олимпиаде, давайте сконцентрируемся на тех игроках, которые находятся здесь, а не на тех, которые не попали в состав.

Как вижу Плотникова? Посмотрим, он тренируется. Завтра будет тренироваться с командой. Посмотрим, в каком он состоянии. Пока у него вроде всё хорошо. Завтра тренировка будет полегче — потом два матча подряд? У нас есть планы, над чем завтра поработать, потому что матч утренний — в 12, а потом вечерний. У нас ещё есть время, завтра поработаем и определимся с составом на следующую игру», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.