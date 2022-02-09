Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чехия проигрывает Дании после второго периода, отыграв одну шайбу во второй 20-минутке

Чехия проигрывает Дании после второго периода, отыграв одну шайбу во второй 20-минутке
Комментарии

В эти минуты в Китае (Пекин) на стадионе «Национальный» сборные Чехии и Дании встречаются в рамках мужского олимпийского хоккейного турнира. После второго периода датчане ведут в счёте – 2:1 (2:0, 0:1). Следить за ходом игры можно в разделе этого матча.

На 12-й минуте Маркус Лауридсен открыл счёт в матче, а на 18-й Дания при игре в меньшинстве заработала буллит, который реализовал Франс Нильсен.

На 24-й минуте чехи отыграли одну шайбу: с передачи Яна Коваржа шайбу забросил Роман Червенка.

Олимпийские игры 2022 (м). Группа B
09 февраля 2022, среда. 16:10 МСК
Чехия
Окончен
1 : 2
Дания
0:1 Лауридсен – 11:21' (5x5)   0:2 Нильсен – 17:23' (бул)   1:2 Червенка (Коварж) – 23:45' (5x5)

Напомним, Чехия и Дания играют в одной группе со сборными России и Швейцарии. Ранее россияне переиграли швейцарцев в стартовом матче на Олимпиаде со счётом 1:0 благодаря голу Антона Слепышева.

11 февраля Чехия сыграет со Швейцарией, 12-го – с Россией. Датчане 11 февраля встретятся с Россией, а 12-го – со Швейцарией.

Отметим, команды выступают в группе B. В квартете A играют команды Германии, США, Канады и Китая, в группе C – Финляндия, Латвия, Словакия и Швеция.

Новость по теме
Сборная Дании после первого периода обыгрывает Чехию с преимуществом в две шайбы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022