Чехия проигрывает Дании после второго периода, отыграв одну шайбу во второй 20-минутке

В эти минуты в Китае (Пекин) на стадионе «Национальный» сборные Чехии и Дании встречаются в рамках мужского олимпийского хоккейного турнира. После второго периода датчане ведут в счёте – 2:1 (2:0, 0:1). Следить за ходом игры можно в разделе этого матча.



На 12-й минуте Маркус Лауридсен открыл счёт в матче, а на 18-й Дания при игре в меньшинстве заработала буллит, который реализовал Франс Нильсен.



На 24-й минуте чехи отыграли одну шайбу: с передачи Яна Коваржа шайбу забросил Роман Червенка.

Напомним, Чехия и Дания играют в одной группе со сборными России и Швейцарии. Ранее россияне переиграли швейцарцев в стартовом матче на Олимпиаде со счётом 1:0 благодаря голу Антона Слепышева.



11 февраля Чехия сыграет со Швейцарией, 12-го – с Россией. Датчане 11 февраля встретятся с Россией, а 12-го – со Швейцарией.



Отметим, команды выступают в группе B. В квартете A играют команды Германии, США, Канады и Китая, в группе C – Финляндия, Латвия, Словакия и Швеция.