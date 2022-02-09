СКА пошутил на тему микротравмы Кузьменко, назвав воздух в Сочи целебным

В эти минуты в Сочи на стадионе «Большой» проходит матч товарищеского турнира Sochi Winter Cup, в котором «Сочи» принимает петербургский СКА. К 16-й минуте сочинцы выигрывают со счётом 2:0.
В первом звене армейцев играет нападающий Андрей Кузьменко, который покинул расположение сборной России, находящейся в Пекине, 6 февраля. Тренерский штаб национальной команды назвал причиной отъезда Кузьменко несколько микротравм у хоккеиста.
В текстовой трансляции официальный «твиттер» СКА пошутил на тему микротравмы хоккеиста.
«После гола Кузьменко, наслаждаясь целебным сочинским воздухом, вкатывает в чужую зону, выдаёт умный пас Бурдасову, у того не получается бросок», – написал клуб в «Твиттере».
Напомним, Кузьменко находился среди запасных игроков российской сборной на Олимпиаде. В двух двусторонних матчах нападающий забросил пять шайб – оформил хет-трик и дубль.
- 9 февраля 2022
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