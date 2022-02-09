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СКА забросил «Сочи» две шайбы в меньшинстве

СКА забросил «Сочи» две шайбы в меньшинстве
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В эти минуты в Сочи на стадионе «Большой» проходит матч товарищеского турнира Sochi Winter Cup, в котором «Сочи» принимает петербургский СКА. К 55-й минуте счёт в матче равный – 4:4 (2:0, 1:2, 1:2).

По ходу матча армейцы забросили три шайбы в неравных составах, две из которых – в меньшинстве. На 34-й минуте при счёте 2:3 отличился Захар Бардаков, а при счёте 3:3 также в меньшинстве Марат Хуснутдинов забил с передачи Евгения Кетова. Позднее сочинцы всё же реализовали заработанное большинство, забив через 36 секунд после пропущенной шайбы.

Напомним, в первом звене армейцев играет нападающий Андрей Кузьменко, который покинул расположение сборной России, находящейся в Пекине, 6 февраля. Тренерский штаб национальной команды назвал причиной отъезда Кузьменко несколько микротравм у хоккеиста.

Кузьменко находился среди запасных игроков российской сборной на Олимпиаде. В двух двусторонних матчах нападающий забросил пять шайб – оформил хет-трик и дубль.

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