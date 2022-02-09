«Монреаль» уволил Дюшарма. Он вывел команду в финал Кубка Стэнли впервые за 24 года

«Монреаль Канадиенс» уволил с поста главного тренера Доминика Дюшарма, с которым в прошлом сезоне команда добралась до финала Кубка Стэнли — 2021 впервые с 1993 года.

Сообщается, что новый наставник будет объявлен в ближайшее время.

«Мы хотели бы искренне поблагодарить Доминика за его работу и вклад в нашу организацию. На данном этапе сезона мы посчитали, что внесение изменений сочетается с интересами клуба», – цитирует генерального менеджера клуба Кента Хьюза официальный сайт «Монреаля».

Отметим, до финала Кубка Стэнли Дюшарм довёл команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Минувшим летом «Монреаль» и Дюшарм подписали контракт на три года.

В текущем сезоне «Канадиенс» выиграли 8 матчей из 45 и занимают последнее, 32-е место в общей таблице НХЛ, набрав 23 очка. Серия поражений команды составляет семь игр подряд.