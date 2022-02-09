Р. Ротенберг рассказал о состоянии здоровья Кузьменко

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о состоянии здоровья форварда команды Андрея Кузьменко, который покинул расположение сборной России в Пекине и присоединился к СКА.

«Очень рады были сыграть сегодня перед болельщиками. Думаю, всем игра понравилась. Мы хорошо отработали месяц, три микроцикла, был серьёзный тренировочный процесс. Команда проявила характер, это очень важно. Есть над чем работать, готовимся дальше.

Над чем работали в паузе? Два микроцикла были посвящены серьёзной работе над физикой. Третью неделю отрабатывали тактические детали. Но работа продолжается, сейчас идёт игровой цикл. Серьёзно готовимся к плей-офф. Конечно, где-то заржавели, было видно, что не хватало игрового тонуса. Очень рады, что появилась возможность сыграть перед болельщиками, благодарны организаторам.

Кузьменко? Знаете, мы смотрим на ситуацию по формальному признаку. Сейчас он прилетел к нам. Мы благодарны за то, что его вызвали в сборную, Андрей получил опыт. Он очень хотел сыграть на Олимпиаде, это его мечта. Он молодой парень, у него будет шанс сыграть на следующих Играх. Сейчас вернулся, мы сразу провели независимое медицинское обследование, получили необходимые документы, полностью проверили его здоровье. Доктора допустили его к игре. Конечно, Андрей ещё не акклиматизировался после всех перелётов. И для него, и для нас было важно, что Кузьменко сегодня смог сыграть. Думаю, он сам понимает, что с учётом текущей ситуации это была для него самая тяжёлая игра. И физическое состояние, так как он не спал, летел из Пекина, неидеальное. Но он внёс вклад в победу команды. Работаем дальше и ждём от Кузьменко хорошей игры на льду, чтобы вы обсуждали его красивые передачи, голы, его хорошую игру с шайбой и без шайбы. Оттачиваем все детали и видим, как Андрей прогрессирует в этом сезоне. Работа продолжается, он сыграет и в следующем матче. Надеемся, успеет восстановиться и выйдет на свой прежний уровень.

Не связывался ли с тренерским штабом сборной, чтобы понять, что за травмы у Кузьменко? Каждый игрок проходит углублённое медицинское обследование. Андрей его прошёл и допущен к матчам. От доктора сборной мы не получали никакого официального заключения, а на высказывания мы опираться не можем. Конечно, мы общаемся с тренерским штабом сборной, но в то же время доверяем и нашим, и независимым докторам. Этот медицинский центр в Сочи проверяет многие клубы КХЛ и является официальным медцентром ХК «Сочи». Для нас было очень важно получить независимое заключение, чтобы никто не говорил, что клубные доктора проверили его в свою пользу. Мы это заключение получили, у нас есть все документы.

По понятным причинам опубликовать мы их не можем, это врачебная тайна. Но мы отправили их в лигу, чтобы Кузьменко сегодня мог спокойно сыграть.

Есть ли жалобы на здоровье у самого Кузьменко? Вы же видели, он сегодня сыграл 19 минут 45 секунд. Думаю, это и есть ответ на ваш вопрос», – цитирует Ротенберга официальный сайт СКА.