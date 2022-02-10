Бардаков поделился мнением об игре с «Сочи», где СКА дважды забросил в меньшинстве

Нападающий СКА Захар Бардаков поделился эмоциями от игры с «Сочи» на товарищеском турнире.
«Хорошая игра, много голов. Думаю, всем она понравилась, потому что голы были на любой вкус: и в большинстве, и в меньшинстве, и в равных составах, и от защитников, и от нападающих. Хорошо, что вернулся хоккей. Готовимся дальше.
Сегодня СКА дважды забросил в меньшинстве, бывало ли такое в моей карьере? Возможно, бывало в молодёжке, сейчас не вспомню. Это рабочие моменты. Сегодня нам повезло в меньшинстве, забили две, но и пропустили при этом. Видимо, нужно больше работать в обороне, а не в атаке.
Как сейчас проходит подготовка команды? У нас был подготовительный цикл в Петербурге, получили хорошую нагрузку. Двухразовые тренировки на льду и в зале. Сейчас больше работаем над тактикой, у нас игровые тренировки, перешли к матчам. Наигрываем сочетания и улучшаем командную тактику.
Приятно было снова начать играть? Да, хорошо, что вернулся хоккей. Пропустили около месяца, все соскучились по играм – как болельщики, так и игроки. Думаю, все получили удовольствие», – цитирует Бардакова официальный сайт СКА.
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