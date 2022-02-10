Стогниенко: было понятно, что хотя бы раз скажу о футболистах. Один раз назвал шайбу мячом

Шеф-редактор и комментатор «Okko Спорт» Владимир Стогниенко, комментировавший хоккейный матч Россия – Швейцария на Олимпиаде, ответил на критику о том, что хоккеистов он назвал футболистами, а шайбу – мячом.



«Казалось, что на чемпионате Европы по футболу столько времени не тратил на подготовку. Специально пересмотрел почти все матчи сборной на Кубке Первого канала. Много читал, звонил в Швейцарию, в Пекин корреспондентам Александру Абрамову и пресс-атташе Александру Бедареву. Потратил дней пять, чтобы подготовиться. До этого комментировал хоккей на Кубке мира в 2016 году в Сети, а в эфире федерального канала ещё нет. Было сложно, темп и ритм совсем другой, нужно было к нему привыкнуть, ещё и в паре с уважаемым человеком, Андреем Васильевичем (Николишиным. – Прим. «Чемпионата»).

Было понятно, что хотя бы разочек скажу про футболистов. Но всё остальное было по делу. Из недостатков — нужно быть активнее в репортаже, за этот матч вроде привык к темпу. Думаю, в следующем матче будет бодрее. Один раз назвал шайбу мячом. Оговорка, такие вещи происходят автоматически. Так лучше не делать, но в данном случае серьёзной ошибкой это не являлось. Думаю, многие болельщики, скорее, улыбнулись, тем более что забили ногой», – цитирует Стогниенко «Спорт-экспресс».