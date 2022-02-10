Мартен Сен-Луи будет назначен на пост главного тренера «Монреаля»

Член Зала славы Национальной хоккейной лиги Мартен Сен-Луи будет назначен на пост главного тренера «Монреаль Канадиенс», сообщает аналитик ESPN Кевин Уикс в «Твиттере».

Напомним, 9 февраля «Канадиенс» отправили в отставку Доминика Дюшарма, который впервые за 24 года вывел команду в финал Кубка Стэнли. Летом он подписал трёхлетний контракт с клубом. Отметим, что все помощники Дюшарма остались в тренерском штабе команды.

Ранее специалист не работал главным тренером в клубах НХЛ, но был тренером-консультантом «Коламбус Блю Джекетс» в сезоне-2018/2019.

В текущем сезоне «Канадиенс» выиграли 8 матчей из 45 и занимают последнее, 32-е место в общей таблице НХЛ, набрав 23 очка. Серия поражений команды составляет семь игр подряд.