Брэд Маршан дисквалифицирован на 6 матчей

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан получил дисквалификацию в 6 матчей Национальной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт НХЛ.
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз» на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). Гости победили со счётом 4:2 и прервали четырёхматчевую серию поражений.
На последней минуте третьего периода хоккеист «Бостон Брюинз» Брэд Маршан дважды ударил голкипера «Питтсбурга» Тристана Джерри. Сначала Маршан нанёс удар рукой, а затем ударил вратаря клюшкой. Также во время паузы в матче вратарь «пингвинов» Тристан Джерри подъехал к борту и, клюшкой подняв шайбу, собирался перекинуть её через стекло — фанатам. В этот момент к голкиперу подъехал нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан и выбил шайбу с клюшки Джерри, поймав её и укатившись оттуда.
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