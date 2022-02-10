Плотников: по ходу тренировки я оказался в числе четырёх форвардов первого звена

Нападающий сборной России Сергей Плотников рассказал о своём самочувствии. Он прилетел в Пекин позднее из-за положительного теста на коронавирус.
«Чувствую себя отлично. По ходу сегодняшней тренировки я оказался в числе четырёх форвардов первого звена, но о том, буду ли играть против датчан, лучше спросить у тренеров. У Дании хорошая и добротная команда, играют грамотно и по установленному заданию. За счёт этого датчане обыграли чехов.
Ничего не могу сказать об атмосфере вокруг Олимпиады. Немного напрягает, что все ходят в масках. Мы будто около Фукусимы. Поэтому я пока не проникся праздничной атмосферой. В свободное время мы смотрим другие соревнования на Играх. Что показывают, то и смотрим. Особенно турниры с участием россиян.
Не нервничаю из-за ситуации, которая возникла с российскими фигуристами. Верю, что у них все будет хорошо. Для себя не вижу повода принимать происходящее близко к сердцу», – передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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