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Берюбе – о новом контракте: у нас есть шанс победить в Кубке Стэнли ещё раз

Берюбе – о новом контракте: у нас есть шанс победить в Кубке Стэнли ещё раз
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Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе, который продлил контракт с клубом на три года, поделился эмоциями от подписания нового соглашения.

«Я пришёл сюда четыре года назад, и мы добились большого успеха. У нас есть шанс победить в Кубке Стэнли ещё раз.

Думаю, Даг Армстронг делает всё, чтобы собрать победный состав, и как тренер я очень этому рад. Мне очень нравится Сент-Луис, местные болельщики. «Блюз» – отличный клуб.

Мне нравится работать с Армстронгом и Стиллманом, тренерским штабом, сотрудниками, с каждым игроком. Зачем мне куда-то уходить? Мне здесь нравится», – цитирует Берюбе официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в 2019 году специалист привёл «Сент-Луис» к первому в истории Кубку Стэнли.

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