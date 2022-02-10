Бобарико — о допинг-скандале: естественно, мы переживаем за всех своих спортсменов

Главный тренер женской сборной России Евгений Бобарико отреагировал на допинг-скандал с участием российской фигуристки 15-летней Камилы Валиевой.
«Да, мы слышали об этом. Естественно, мы переживаем за всех своих спортсменов. Но у нас своих проблем и переживаний сейчас хватает. Нам нужно сосредоточиться на своём хоккее и готовиться к ближайшему матчу», – передаёт слова Бобарико корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, сборная России сыграет в четвертьфинале с командой Швейцарии в субботу, 12 февраля. Начало — в 7:10 мск.
Ранее сборная России выиграла командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, но церемония награждения до сих пор не была проведена. Появилась информация, что допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе.
10 февраля стало известно, что с российской фигуристки снято отстранение, Россия сохранит золото в командном турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Тем не менее, хотя команде юристов удалось снять отстранение Камилы, на данное решение ещё может быть подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS).
- 10 февраля 2022
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