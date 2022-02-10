Защитник женской сборной России: соперники играли с нами с масками, и это их проблемы

Защитник сборной России Ангелина Гончаренко поделилась ожиданиями от матча со Швейцарией в 1/4 финала ОИ.



«У нас нет других мыслей о матче со Швейцарией, кроме как одержать в нём победу. Начинается раунд плей-офф, и мы намерены побороться за медали. Напрягает ли меня ситуация, с которой столкнулась наша команда? Все участники турнира находятся в одинаковых условиях. Всем так же тяжело, как нам. Мы не собираемся обращать на это своё внимание, нам нужно работать. У нас большой состав. Ничего страшного не случилось. Мы бьёмся один за всех, все за одного.



Я чувствую себя хорошо, понемногу набираю форму, но, конечно, пока не достигла того уровня кондиций, на котором могу быть. Стараюсь. Надеюсь, к важной игре я буду в форме. Безусловно, индивидуальные занятия в комнате отличаются от тренировок на льду, но у нас есть своя программа, комплекс занятий. Так и поддерживаем свою форму. У сборной Швейцарии сильное первое звено. Остальные игроки у них тоже опасны. Мы часто видимся с этой командой на чемпионатах мира, знаем их плюсы и минусы. Последние соперники играли с нами с масками, и это их проблемы. Мы по возможности играем без масок, чтобы не портить своё здоровье. Нас не заставляют этого делать, поэтому нам нормально», – передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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