Белякова: приехали на ОИ-2022, а попали в ситуацию, когда приходится жить от теста к тесту

Форвард женской сборной России Людмила Белякова прокомментировала ситуацию с коронавирусом в команде.



«Для нас очень важно, что в строй вернулись Ольга Сосина и Екатерина Николаева. Мы очень рады им. Нам важен каждый игрок. В том числе и те, кто сейчас изолирован из-за положительных результатов тестов на коронавирус. Мы постоянно общаемся с девчонками, которые находятся на карантине. Это наша команда, их надо поддерживать. Когда я была изолирована, меня так же все поддерживали.



Грустим ли? Наоборот, надо поддерживать хорошее настроение. Если грустить, то и восстановление пройдёт хуже. У меня нет объяснения тому, что у нас почти каждый день кто-то выбывает из-за коронавируса. Мы сами шокированы этим. Видимо, нам так сильно «повезло». Мы приехали на Олимпиаду играть в хоккей, а в итоге попали в ситуацию, когда приходится жить от теста к тесту. Нужно не обращать на это внимания, хотя не совсем получается.



У сборной Швейцарии хорошая команда. Это соперник, от которого можно ожидать чего угодно. Нам же важно показать свою игру и отталкиваться именно от себя, а не от соперника. Будем ли мы играть в масках? Если нам скажут так играть, то будем играть в них. Пока же нам никаких подобных требований не выставили, в том числе и касательно тренировок в масках», – передаёт слова Беляковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Новость по теме Защитник женской сборной России: соперники играли с нами с масками, и это их проблемы